Straßenlauf in Viersen : Ra(h)ser Run fällt aus — und findet trotzdem statt

Viersen Sportler können die Originalstrecke laufen, entweder die Fünf- oder die Zehn-Kilometer-Runde. Sie tracken den Lauf beispielsweise mit ihrem Handy oder einer GPS-Uhr. Als Belohnung gibt es persönliche Urkunden.

Der ursprünglich für den 17. Mai geplante Ra(h)ser Run der Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) Viersen hat coronabedingt in diesem Jahr das Motto „#coronarahserrun – wir laufen trotzdem“. Für Sportler besteht so die Möglichkeit, den Ra(h)ser-Run auf der Originalstrecke zu laufen. Sogar eine Urkunde gibt es hinterher. „Wir wollen, dass ihr fit bleibt und uns natürlich nicht vergesst. Und ihr wollt doch nichts sehnlicher als euren Straßenlauf in Viersen zu supporten und zumindest gedanklich daran teilgenommen zu haben. Wir hoffen, euch so zumindest ein Stückchen Heimat, Spaß und Alltag zurückgeben zu können“, sagt LGV-Veranstaltungsleiter Helge Heining.