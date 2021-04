Winnekendonk : Winnekendonk: Kinder schlagen die Großen bei Lauf-Challenge

Winnekendonk Beim SV Viktoria Winnekendonk legten die Kinder beim Laufen mehr Kilometer zurück als die Erwachsenen. Der Wettbewerb dauerte drei Wochen.

Die älteren Kinder liefen in und um Winnekendonk ihre Runden. Im Dorf sah man fortan bei jedem Wetter viele Kinder laufen. Wöchentlich wurde ein Zwischenergebnis veröffentlicht. In der ersten Woche unterschätzten die Erwachsenen die Kinder. Der Nachwuchs hatte tatsächlich einen Vorsprung von fast 250 Kilometern. Das änderte sich in den nächsten zwei Wochen. Am Sonntag gab es für kurze Zeit einen Gleichstand.