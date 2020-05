Hilfsverein in Viersen : Freunde von Kanew — Stadt trägt Mietkosten

Hilfsverein in Viersen

Das bisherige Lager an der Wasserstraße in Dülken muss der Verein Freunde von Kanew verlassen. Unser Foto zeigt die Vorbereitungen zum 40. Hilfstransport im Jahr 2004. Foto: Franz Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Nach der nächsten Hilfslieferung im Sommer zieht der Verein um. Die Hilfe der Stadt wird befristet.

Hintergrund: Bislang nutzte der Verein für Hilfslieferungen in die Viersener Partnerstadt eine städtische Halle an der Wasserstraße in Dülken. Weil dort Wohnungen entstehen sollen, hatte die Stadtverwaltung dem Verein den Mietvertrag gekündigt und versprochen, bei der Suche nach einer alternativen Halle mitzuhelfen.