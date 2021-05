Corona-Krise in Kempen : Stadt verzichtet wegen Corona auf Gebühren

Kempen Einzelhandel und Gastronomie müssen in Kempen bis Ende Juni keine Sondernutzungsgebühren zahlen. Die Stadt rechnet dadurch mit Einnahmeausfällen von rund 15.000 Euro.

Wenn Tische und Stühle vor dem Café oder Warenauslagen vor dem Laden platziert werden, müssen Gastronomen und Einzelhändler dafür zahlen: Die Stadt verlangt Gebühren für die Sondernutzung an öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, im Volksmund „Pflaster-Zaster“ genannt. Wegen Corona verzichtet die Stadt Kempen nun bis Ende Juni darauf, von den Gastronomen und Einzelhändlern Sondernutzungsgebühren zu verlangen. Einstimmig empfahl der Ausschuss für Ordnung und Rettungswesen in seiner jüngsten Sitzung dem Rat, die Gebührenerhebung bis zum 30. Juni 2021 für Einzelhandel und Gastronomie auszusetzen. Das Thema steht für Donnerstag, 6. Mai, noch auf der Tagesordnung im Haupt- und Finanzausschuss, das letzte Wort hat der Rat in seiner Sitzung am 20. Mai.