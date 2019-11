Stadtrat Viersen verabschiedet Maßnahmenpaket : Viersen tut was gegen den Klima-Notstand

Viersen Große Kulisse für eine spannende Entscheidung: Mehr als 100 Zuhörer waren dabei, als die Politiker im Stadtrat über die Frage debattierten, ob Viersen den Klima-Notstand ausrufen soll. Der Abend bot mehrere Überraschungen.

Vor mehr als 100 Zuhörern hat der Viersener Stadtrat am Dienstagabend umfangreiche Ziele formuliert, um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. So soll bis 2035 der Ausstoß des Treibhaus-Gases CO 2 pro Einwohner und Jahr auf zwei Tonnen sinken (aktuell liegt er bei 8,5 Tonnen). In der ersten Jahreshälfte 2020 soll die Stadtverwaltung zudem Sofortmaßnahmen präsentieren, wie kurzfristig gehandelt werden kann. Alle Fraktionen im Stadtrat stimmten dafür, der einzige NPD-Ratsherr dagegen.