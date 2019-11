Stadtrat Viersen : Maßnahmen gegen den Klima-Notstand ja, Klima-Notstand nein

Der Viersener Stadtrat hat am Dienstagabend ein umfangreiches Maßnahmenpaket beschlossen, um die Auswirkungen des Klimawandels zu begrenzen. So soll bis 2035 der Ausstoß des klimaschädlichen Gases CO2 pro Einwohner auf zwei Tonnen sinken (aktuell liegt er bei 8,5 Tonnen). In der ersten Jahreshälfte 2020 soll die Stadtverwaltung Maßnahmen aufzeigen, wie kurzfristig gehandelt werden kann. Die Entscheidung fiel nahezu einstimmig; lediglich ein NPD-Mitglied stimmte dagegen. Der Abstimmung war eine gut einstündige Debatte vorausgegangen, ob die Stadt Viersen den Klimanotstand ausrufen solle und sich damit an die Vorgaben des Weltklimarates bindet. SPD, Grüne und Linke waren dafür, hatten aber keine Mehrheit. Auch ein Kompromissvorschlag von Bürgermeisterin Sabine Anemüller, den Klimanotstand auf Basis der in der Verwaltungsvorlage vorgeschlagenen Maßnahmen auszurufen, fiel bei CDU, FDP und FürVie durch und fand keine Mehrheit. Sabine Höflich, die rund 1900 Unterschriften von Viersenern für die Ausrufung des Klimanotstands gesammelt hatte, sagte nach der Abstimmung: "Natürlich ist das eine Enttäuschung für uns. Die Verwaltung hat inhaltlich gute Arbeit geleistet, aber wir hätten uns durch die Ausrufung des Klimanotstandes ein eindeutiges Statement für die Bevölkerung erhofft."