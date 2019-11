Baustelle in Schwalmtal-Hagen : Radweg an der K9 früher fertig als geplant

Radweg an der K9 früher fertig als geplant

Baustelle in Schwalmtal-Hagen

Der Radweg an der K9 in Schwalmtal-Hagen ist fertig. Foto: Kreis Viersen

Schwalmtal Die Gesamtkosten liegen bei rund 690.000 Euro.

Nach rund sieben Monaten hat der Kreis Viersen den Radweg an der Roermonder Straße (K 9) in Schwalmtal-Hagen freigegeben – und damit sechs Wochen früher als geplant. Die Gesamtkosten liegen bei rund 690.000 Euro. Dafür wurden der Radweg vom Ende des bestehenden Radweges an der Autobahnüberführung bis zum Knotenpunkt K9/K20 verlängert und der Knotenpunkt K9/K20 umgestaltet. Die Allee wird um 40 neue Bäume ergänzt.