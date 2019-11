Denkmal in Viersen : Brief an Ratsmitglieder: Investoren werben fürs Sozial-Rathaus

In dem Schreiben erklären Peter Zaum und Hans-Willi Janissen, dass die Mietkosten nur 4,5 statt 7,1 Millionen Euro betragen sollen.

Die Investoren Peter Zaum und Hans-Willi Janissen werben in einem offenen Brief an die Ratsmitglieder für die ehemalige Reichspost an der Freiheitsstraße als Standort für ein „Sozial-Rathaus. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, von 2023 an in dem 3500 Quadratmeter großen denkmalgeschützten Gebäude diverse Abteilungen aus dem Fachbereich Soziales zusammen zu ziehen, die derzeit an vier verschiedenen Standorten im Stadtgebiet untergebracht sind. Zuvor solle das Gebäude für Abteilungen aus dem Fachbereich Ordnung genutzt werden. Insgesamt war ein Mietzeitraum von 18 Jahren vorgesehen.