Petition : Unterschriften für den Klimanotstand

Viersen Die Stadt Viersen soll den Klimanotstand ausrufen – das fordert eine Gruppe Viersener in einer Petition an Bürgermeisterin Sabine Anemüller. Die Mitglieder haben schon viele Unterstützer gefunden.

Die Initiatorinnen haben einige Ideen dazu, wo man Klimaschutz auf lokaler Ebene umsetzen kann. „Wir haben in Viersen ein neues Bewusstsein für den Klimaschutz“, sagt Höflich. „Deshalb ist es extrem wichtig, bei wirklich jedem Thema die Klimarelevanz zu prüfen. Das fängt bei klimafreundlichen Schulbussen an und hört bei modernisierten Radwegen auf“, erläutert die 40-Jährige. Den Klimanotstand auszurufen, sei auch deshalb wichtig, „weil dann auch Themen wie das Schul- oder Kita-Essen überdacht werden müssen“. So sollten dafür zum Beispiel mehr regionale Produkte und weniger Fleisch verwendet werden. Weiterer Ansatzpunkt: „Es müsste zukünftig bequemer sein, mit Bus oder Rad in die Stadt zu fahren als mit dem Auto.“ Dazu würde schon beitragen, die „Bettelampeln“ abzuschaffen, ergänzt die Kindergärtnerin – also Ampeln, an denen Radfahrer und Fußgänger erst per Knopfdruck das Grün-Signal anfordern und mitunter lange darauf warten müssen.