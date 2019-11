Hilden : Hildener Stadtrat ruft Klimanotstand aus

Hilden Die Mehrheit im Hildener Rat hat in der jüngsten Sitzung ein Zeichen gegen den Klimawandel gesetzt und sich sowie die Verwaltung dazu verpflichtet, alles zu unternehmen, um die Erderwärmung aufzuhalten. Doch was bedeutet das?

Der Rat der Stadt Hilden hat mit den Stimmen der Grünen, der Allianz für Hilden, der Bürgeraktion (BA) und der SPD den Klimanotstand ausgerufen. Die Verwaltung muss nun alles daran setzen, die Auswirkungen des Klimawandel einzudämmen. „Mit dem Klimanotstand solidarisieren wir uns mit den Klimaaktivisten von Fridays for Future, um gemeinsam für ein besseres Klima auf unserer Welt und in unserer Stadt zu sorgen“, sagt Carsten Wannhof, Umweltpolitischer Sprecher der SPD-Ratsfraktion. BA-Fraktionschef Ludger Reffgen bringt es auf den Punkt: „Der Beschluss ist in hohem Maße Symbolpolitik – aber das ist nicht schlimm“. Doch welche Auswirkungen hat diese Entscheidung auf die Arbeit der Verwaltung und den Alltag in Hilden?

Was bedeutet der Beschluss? Konkrete Auswirkungen gibt es erst einmal keine. „Direkte Verpflichtungen erwachsen aus der Ausrufung des Klimanotstandes in rechtlicher Hinsicht nicht“, erklärte die Verwaltung in einer Sitzungsvorlage. In Bezug auf die Umsetzung klimaschützender Maßnahmen seien gesetzliche Vorgaben einzuhalten, darüber hinaus müssten die entsprechenden finanziellen und personellen Ressourcen zur Verfügung stehen. Zukünftig die Verwaltung in Fragen, in denen sie selbst entscheiden darf und bei denen es keine konkurrierenden anderen Normen gibt, die klimaschützende Variante wählen und in den übrigen Fällen dem Rat und seinen Gremien die entsprechenden Handlungsoptionen vorschlagen. Alle Entscheidungen werden auf ihre Klimarelevanz geprüft und die Ergebnisse transparent dargestellt. Negative Auswirkungen auf das Klima sind so gering wie möglich zu halten, klimafreundliche Maßnahmen werden konsequent gefördert. Ziel ist es, die Stadt möglichst schnell klimaneutral zu machen. Nach einiger Zeit schauen Verwaltung und Politik, was das Ausrufen des Klimanotstands gebracht hat, und verlängern ihn bei Bedarf bzw. passen ihn an.