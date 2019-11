Konzert in Viersen-Süchteln : Meister des Anschlags

Konzert in Viersen-Süchteln

sÜCHTELN Mit einem Konzert des Gitarrenvirtuosen Franco Morone endeten die Süchtelner Vespermusiken. Der brachte eine Überraschung zum Auftritt mit.

Eine japanische Fachzeitschrift zählt Franco Morone zu den 30 besten Gitarristen der Welt. Dass er – nicht zum ersten Mal – zu den Vespermusiken nach Süchteln kam, ist alles andere als selbstverständlich. Der 1956 in Lanciano in den Abruzzen geborene Künstler ist ein Meister der Fingerstyle-Technik, des Anschlags mit unabhängig voneinander agierenden Fingern.

Seine Virtuosität demonstrierte er in der Evangelischen Kirche in verschiedenen Musikrichtungen. Zunächst einmal erklangen alte süditalienische Tanzweisen, unter anderem eine vitale Tarantella. Weiter ging es mit keltischer Folkore wie dem dem melodiösen „Londonderry-Air“. Auf seine ganz eigene Weise spielte er amerikanischen Blues, beliebte Jazz-Standards wie „Night and Day“, Gershwins „Summertime“ sowie eingängige Titel wie „Blue Moon“ und „Smile“ aus Charlie Chaplins Filmklassiker „Modern Times“. Morones differenzierte Technik beider Hände erlaubt es ihm, sowohl schneller wie langsamer Musik einen verspielten Ausdruck zu verleihen.