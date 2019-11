Erinnerung an NS-Zeit in Viersen : Viersen bekommt virtuelle Gedenkstätte

Erinnerung an NS-Zeit in Viersen

Blick von der Bahnhofstraße (heute Martin-Luther-Straße) in Richtung Viersener Straße. Auf der linken Seite die evangelische Kirche, auf der rechten Seite die Synagoge, die am 9. November 1938 in Brand gesetzt wurde. Foto: Verein für Heimatpflege Viersen

Am 18. November geht in der Kreisstadt die „Virtuelle Gedenkstätte Viersen 1933–45“ ans Netz. Mit einer Ausstellungseröffnung im Foyer des Stadthauses fällt der Startschuss für das Gemeinschaftsprojekt.

(tre). Acht Monate voller intensiver Recherche liegen hinter einer Kerngruppe von neun Personen. Sie haben ein nicht nur für den Kreis Viersen einmaliges Projekt geschaffen, das am Montag, 18. November, im Rahmen einer Ausstellung erstmals online gehen wird. In mühevoller Kleinarbeit ist die „Virtuelle Gedenkstätte Viersen 1933-45“ entstanden. „Wir haben als Verein der ´Förderung der Erinnerungskultur Viersen 1933-45´ mit Unterstützung der VHS des Kreises Viersen, der Lebenshilfe Kreis Viersen und der Johannes Kepler Schule in Süchteln eine virtuelle Gedenkstätte für die Stadt Viersen entwickelt“, sagt Miko Danek, Vorsitzender beim Verein der Erinnerungskultur.

Das Besondere ist dabei, nicht nur die Opfer finden sich wieder, sondern auch die Beteiligten, wie die Organisatoren der Internetseiten die Täter und Mitläufer bezeichnen. Die Idee entstand nach der Verlegung der Stolpersteine in Viersen. Der erste Schritt gegen das Vergessen ist die Erinnerung und das Gedenken. Das kann in ganz unterschiedlicher Form erfolgen. Hier kam die Idee auf, moderne Medien zu nutzen. Mit einem web- und appbasierten Rundgang kann sich ein jeder virtuell auf einen Rundgang durch Viersen, Dülken und Süchteln begeben.

Wie Recherche, angestoßen durch eine Bürgerin, aussehen kann, verdeutlicht Budel. Er wurde von einer Dülkenerin angesprochen, die von dem behinderten Nachbarskind Maria berichtete. An einem Tag spielte man noch zusammen, am anderen verschwand das Mädchen spurlos. Die aufwendige Recherche ergab die Euthanasie des Kindes in Sachsen. „Wenn man sich mit den Geschehnissen im Rahmen der Nazizeit in der eigenen Stadt beschäftigt, ergibt das eine ganz andere Dimension, als wenn man in Schulbüchern über Taten in Nürnberg, Berlin und München liest. Sich mit dem Thema auseinandersetzen ist ein Schwerpunkt unser pädagogischen Arbeit, daher haben wir uns miteingebracht“, sagt Patrick Diekmann von der Johannes-Kepler-Schule.