Interview Karl Braun : „Orte der Erinnerung sind sehr wichtig“

Karl Braun am EMMA-Gymnasium. Er besuchte die Schule, als diese noch ein Jungen-Gymnasium war. Foto: Jürgen Moll

Karl Braun half als 16-Jähriger den Amerikanern im befreiten Konzentrationslager Buchenwald. Nun plant der 93-Jährige, die dortige Gedenktstätte zu besuchen, wenn die Pandemie es zulässt.

Karl Braun (93) weiß, was Krieg in Europa bedeutet. Die Eindrücke von damals prägen ihn bis heute. Die Gedenkstätte Pferdestall hält er für eine wichtige Einrichtung.

Herr Braun, im Januar letzten Jahres berichteten wir in der Bergischen Morgenpost über Ihre Erinnerungen an jene drei Monate nach Kriegsende, in denen Sie als 16-Jähriger die Amerikaner im befreiten Konzentrationslager Buchenwald unterstützten. Warum dauerte es fast 76 Jahre, bis Sie sich als Zeitzeuge an die Öffentlichkeit wagten?

Info Helfer beim Roten Kreuz in Thüringen 1945 Zur Person Karl Braun wurde am 29. Januar 1929 in Remscheid geboren und wuchs in seiner Heimatstadt auf. 1943 schickte ihn seine Mutter nach Weimar (Thüringen). Dort schloss er sich im April 1945 unmittelbar nach Kriegsende dem Marsch der Weimarer ins etwa zehn Kilometer entfernte Konzentrationslager Buchenwald an. Die Amerikaner, die das Lager befreit hatten, hatten diesen Marsch auf den Ettersberg angeordnet, um die Weimarer Bürger mit den Gräueltaten der Nationalsozialisten zu konfrontieren. Als Sanitäter der Roten Kreuzes beschloss Braun, damals 16 Jahre alt, spontan, den amerikanischen Soldaten bei der Versorgung der Überlebenden des Lagers zu helfen. Als sich nach drei Monaten abzeichnete, dass Thüringen russische Besatzungszone werden würde, kehrte Braun nach Remscheid zurück.

Braun Als ich 1945 von Weimar nahe Buchenwald nach Remscheid zurückkehrte, beendete ich zunächst am Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium, das man inzwischen in Emma-Herwegh-Gymnasium umbenannt hat, meine gymnasiale Schullaufbahn. Wie bestimmt an allen anderen Schulen in Deutschland auch, sprach man in den Klassenräumen der EMA in den Jahren nach dem Krieg nicht über Politik. Die Menschen waren froh, dass der Krieg vorbei war. Sie bemühten sich, nach vorne zu blicken. Das war bei mir nicht anders. Ich machte meine Ausbildung zum Industriekaufmann, arbeitete jahrzehntelang hart und oft 60 Stunden in der Woche. Ich gründete eine Familie, baute zwei Häuser, trieb viel Sport und war immerzu beschäftigt. Ohne eine zufällige Begegnung mit einem Nachbarn, der in meiner Hausbibliothek zwei Bände von „Brockhaus’Kleines Konversationslexikon“ mit dem Stempel aus der Häftlingsbücherei entdeckte, hätte ich vielleicht nie über meine Erlebnisse in Buchenwald gesprochen.

Die beiden Bände schenkten Sie im Dezember letzten Jahres der Gedenkstätte Buchenwald und übergaben Sie dem Historiker und Sammlungsleiter Kirsten Holm hier in Remscheid in der Gedenk- und Bildungsstätte Pferdestall. Es war Ihr erster Besuch an diesem historischen Ort, an dem die Nationalsozialisten Juden und andere Menschen aus Remscheid eingesperrten, bevor sie in das KZ Dachau deportiert wurden. Im KZ Buchenwald sahen Sie später mit eigenen Augen, wozu die Nazis in den Konzentrationslagern fähig waren. Was hat das mit Ihnen gemacht?

Braun Unter anderem hat es dazu geführt, dass ich als politischer Mensch mein ganzes Leben lang die SPD gewählt habe, obwohl meine Eltern mich christlich geprägt hatten. Vor diesem Hintergrund hätte ich eigentlich die CDU wählen müssen. Doch die SPD war vor der NS-Diktatur die einzige Partei gewesen, die 1933 gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hatte. Sie wollte nicht, dass Hitler ohne die Zustimmung des Reichstags Gesetze verabschieden und damit faktisch eine Diktatur errichten konnte. Das hat mich zu einem treuen SPD-Wähler gemacht.

Diese Worte hört Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz als SPD-Mann sicher gerne.

Braun Ich halte unseren Oberbürgermeister für einen intelligenten Menschen. Wir sind uns auch einmal begegnet. Persönlich kennengelernt habe ich ihn dabei nicht. Als ich 90 wurde, schickte die Stadt einen Vertreter des Vertreters des Vertreters. Wie das eben so üblich ist. Wenn ich 100 werde, kommt der Bürgermeister vielleicht selbst vorbei, sollte er dann noch im Amt sein. Dann würde ich ihm einen guten Kaffee kochen und mich mit ihm unterhalten.

Würden Sie mit ihm auch über den wiedererstarkten Antisemitismus in unserer Gesellschaft sprechen und was dagegen zu tun ist?

Braun Wenn man etwas gegen Judenfeindlichkeit tun möchte, sollte man zum Beispiel das Grundgesetz so ändern, dass rechtspopulistische Parteien, die von Verfassungsschützern beobachtet werden müssen, sich in Deutschland erst gar nicht mehr gründen dürfen. Damit würde man einen Fehler korrigieren, den Deutschlands erster Bundeskanzler nach dem Krieg, Konrad Adenauer, gemeinsam mit anderen Vätern und Müttern des Grundgesetzes beging. Sie versäumten es, das Verbot von rechten Parteien im Gesetzestext zu verankern.

Nun ist die Judenfeindlichkeit wieder spürbar zurück. Brauchen wir Antisemitismusbeauftragte als Zeichen gegen den neuen Judenhass in der deutschen Gesellschaft?

Braun Aus meiner Sicht braucht zumindest Remscheid keinen Antisemitismusbeauftragten. In anderen Städten mag das anders aussehen. Allerdings muss auch klar sein, dass wir es bei antisemitischen Einstellungen in der Bevölkerung mit einem Problem zu tun haben, das in Europa eine jahrhundertelange Tradition hat. Wenn Sie in die Geschichtsbücher blicken, stolpern Sie über lauter wichtige Köpfe, die sich irgendwann mal über die Juden geäußert haben – leider oft erschreckend feindselig.

So wie beispielsweise Ernst Moritz Arndt?

Braun Es ist doch wohl kaum etwas Neues, dass Arndt, gemessen am damaligen Zeitgeist, nicht nur ein ungewöhnlich demokratisch denkender Schriftsteller war, sondern gleichzeitig ein glühender Nationalist. Nationalisten waren im 18. Jahrhundert jedoch keine Seltenheit. Man kann sich daher schon fragen, ob es wirklich nötig war, dem Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium einen neuen Namen zu geben – und dann auch noch den Namen einer Dame, die kaum einer kennt. Wo fängt man bei diesen Umbenennungen eigentlich an und wo hört man auf? Wichtiger ist doch herauszufinden, woher der Antisemitismus kommt.

Und woher kommt er?

Braun Ich kann mir bis heute nicht erklären, welche Ursache dieser ganze Hass auf die Juden hat. Ich persönlich habe nur sympathische Juden kennengelernt. Was aber viel wichtiger ist: Jüdische Bürger leben seit über 1.700 Jahren in Teilen unseres Landes. Sie kamen mit den Römern im 2. bis 3. Jahrhundert nach Christus. Sie kamen also zu einer Zeit, als es Deutschland noch gar nicht gab, sondern das Heilige Römische Reich, das die Juden in Teilen bevölkerten. Mein Eindruck ist, dass Neid und Missgunst beim Antisemitismus eine große Rolle spielen. Aber man darf doch Menschen nicht hassen, nur weil sie geschäftstüchtiger oder cleverer sind!

Genau das ist vermutlich im Dritten Reich geschehen?

Braun Die Nationalsozialisten haben Menschen gequält, wo sie es nur konnten. In Remscheid haben sie im Lenneper Kreishaus gefoltert. Im Pferdestall passierte das Gleiche. Und in den Konzentrationslagern haben sie Männer, Frauen und sogar kleine Kinder in Baracken absichtlich verhungern lassen. So etwas kann man nicht begreifen. Wer das Hitlerbuch „Mein Kampf“ gelesen hatte, konnte allerdings ahnen, was daraus werden würde. Da kann man sich nicht herausreden und sagen, dass man gedacht habe, Hitler sei ein guter Politiker. Ich verstehe nicht, dass es selbst heute noch Leute gibt, die so einen Blödsinn erzählen und sogar öffentlich daran zweifeln, dass der Massenmord an den Juden in den Konzentrationslagern überhaupt stattgefunden hat.

Als Sie am 14.2.1945 zusammen mit anderen Helfern nach der Bombennacht morgens mit dem Zug in Dresden eintrafen, brannte die Frauenkirche noch. Sie haben berichtet, dass es da nichts mehr zu versorgen gab, sondern es hauptsächlich darum ging, Brandleichen auf Scheiterhaufen zu stapeln. Auch in Buchenwald stapelten sich Leichen. Es waren die Körper von Häftlingen, die nicht mehr zu retten waren. Würden Sie trotzdem noch einmal nach Buchenwald fahren?