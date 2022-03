Umweltschutz in Viersen : Dritter Anlauf für Baumschutzsatzung

Viersen Im Jahr 2000 setzte der Viersener Stadtrat die Baumschutzsatzung außer Kraft. Nach einer Fällaktion der EGN startet die grüne Ratsfraktion jetzt einen neuen Versuch, das Fällen gesunder Bäume per Satzung zu verbieten.

„Die Fällung von etwa 50 gesunden Linden auf dem Parkplatz der Entsorgungsgesellschaft Niederrhein (EGN) in Alt-Viersen Ende Februar bietet einen aktuellen Anlass für die Wiedereinführung einer Baumschutzsatzung im Viersener Stadtgebiet“, sagt Maja Roth-Schmidt, Sprecherin der grünen Ratsfraktion. „Der Baumbestand im Stadtgebiet leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag für die Stadtnatur und zur Verbesserung des Stadtklimas. Bäume tragen auch in erheblichem Maße zu einem attraktiven Lebensumfeld und zur Lebensqualität der Bürger bei.“ In Zeiten des fortschreitenden Klimawandels und Artensterbens könne die Entscheidung über das Fällen gesunder Bäume nicht allein der Entscheidung von Grundstückseigentümern überlassen werden, sagt Jörg Eirmbter-König, Sprecher der grünen Ratsfraktion. „Die aktuellen Fällungen durch die EGN machen überdeutlich, dass der Appell an die Verantwortung, zu der Eigentum nach Paragraph 14 des Grundgesetzes verpflichtet, allein wertvollen Baumbestand nicht schützen kann“, so Eirmbter-König. „Auch der Versuch, durch Aufklärung und Information – beispielsweise durch die vorbildlich gestaltete ,Baumfibel‘ – objektiv sinnlose Fällungen im Stadtgebiet zu verhindern, darf wohl als gescheitert angesehen werden.“