Unfall in Schwalmtal : Sattelschlepper überrollt Kühlerhaube von Pkw

Schwalmtal Der Unfall geschah an einer Ampel an der Kreuzung Ungerather Straße/ L 371.

Ein Autofahrer aus Schwalmtal (31) ist beim Zusammenstoß mit einem Sattelschlepper verletzt worden. Laut Polizei befuhr er am Montag um 17.30 Uhr die Ungerather Straße in Richtung Ungerath. An der Kreuzung zur L 371 hielt er an der roten Ampel an, fuhr dann aber los und kollidierte mit einem Sattelzug, der zur A52 unterwegs war. Dessen Fahrer bremste, konnte den Unfall nicht verhindern. Der 33-jährige Schwalmtaler wurde bei dem Unfall verletzt und vorsorglich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.