Festhalle Viersen : „dubidubidu“

Der ehemalige Wiener Sängerknabe Christoph Schobesberger lieferte in der ausverkauften Festhalle eine mitreißende Erinnerung an Frank Sinatra. Das Publikum lechzte nach mehr.

Christoph Schobesberger, als Sänger und Schauspieler ausgebildet bei den Wiener Sängerknaben, am Salzburger Mozarteum, an der Wiener Musikhochschule und am Max-Reinhardt-Seminar, zeichnete den Lebensweg des amerikanischen Popstars mit italienischer Abstammung nach und schlüpfte als Sänger in die Rolle des Frank Sinatra. Das machte er sehr geschickt, mit einer Stimme, die durchaus an den unvergessenen Bariton erinnerte. So gab es ein Wiederhören der einst so erfolgreichen Titel wie „On the Sunny Side of the Street“, „‚S Wonderful, ‚S Marvelous“ , „Night and Day“, „The Lady Is A Tramp“, „New York, New York“, „I‘ve Got You Under My Skin“ und „Mack the Knife“, der ins Englische übersetzten Moritat aus der Dreigroschenoper.