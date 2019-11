Kinderprinzenpaar in Brüggen-Bracht : Das ist Brachts neues Kinderprinzenpaar

So jung und so karnevalsbegeistert: Nele I. (Strucken) suchte sich Fynn I. (Schneider) als Prinz aus. Sein Bruder Dustin, Neles bester Freund, war in der vergangenen Session Prinz in Bracht. RP-Foto: JKN. Foto: Knappe, Joerg (jkn)

Brüggen Nele I. (Strucken) wählte Fynn I. (Schneider) als Prinz. Beide wurden proklamiert. Auch das Motto für die 50. Session steht fest.

Nele Strucken (11) lernt ebenfalls an der Gesamtschule Brüggen und liebt ebenfalls den Karneval: „Ich bin schon seit meiner Geburt durch die Mitgliedschaft meiner Familie bei den Brachter Wasserratten.“ Nun erfüllte sie sich den Wunsch, Prinzessin zu werden: „In der vergangenen Session war mein bester Freund Dustin Prinz. Jetzt leihe ich miR dann einfach seinen Bruder aus“, sagt sie lachend. Sie tanzte bereits jahrelang in der Garde, mache nun eine kleine Pause, doch: „Im nächsten Jahr will ich wieder anfangen.“ Das neue Prinzenpaar rief aus: „Helau ihr Narren, stimmt mit uns ein, Euer Prinzenpaar wollen wir sein. Seit 50 Jahren schon geht in Bracht das Brauchtum rum. So wie viele uns voraus, wollen wir feiern in Saus und Braus.“