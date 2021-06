Mit dem Tanklöschfahrzeug zur Kuhweide : Ungewöhnlicher Einsatz für Brüggener Wehr

Brüggen Das war kein typischer Einsatz für den Löschzug Bracht der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen: Mit dem Kommando „Wasser marsch“ halfen sie sechs durstigen Kühen.

„An so einen Einsatz kann ich mich nicht erinnern“, sagt Marc Pollen, Chef der Freiwilligen Feuerwehr Brüggen. So musste die Feuerwehr am späten Freitagabend das Wasser aus ihrem Tanklöschfahrzeug verwenden, um einen Brand der anderen Art löschen – bei sechs durstigen Kühe. Sie standen an diesem heißen Sommerabend ohne einen einzigen Tropfen Wasser auf einer Weide in Bracht. Wem sie gehörten, war aber nicht zu ermitteln.