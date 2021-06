Leichtathletik : Rückblick auf das Viersener Hochsprungmeeting

Leichtathletik Der ehemalige Meetingdirektor der Traditionsveranstaltung in Viersen, Detlef Vieth, hat ein Buch zum Hochsprung-Wettkampf herausgebracht. In abgespeckter Form soll er künftig fortgeführt werden.

Es war eine Veranstaltung, die sich in der Leichtathletikszene einen exzellenten Ruf erarbeitet hatte: Weltklasse-Springer nahmen an dem Internationalen Hochsprungmeeting in Viersen, das 2019 sein 25-jähriges Bestehen feierte, teil, einige wie Brandon Starc (Australien), Gianmarco Tamberi (Italien), Edgar Revira (Mexiko) und Mateusz Przybylko (Deutschland) sind möglicherweise nun auch bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio am Start.