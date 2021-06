SPD im Grenzland vor der Landtagswahl 2022 : SPD Ortsvereine ohne Kandidaten für Landtagswahl

Grenzland Bei der Niederkrüchtener SPD steht schon fest, dass sie keinen eigenen Bewerber für eine Kandidatur zur Landtagswahl 2022 ins Rennen schicken wird. Auch bei der Brüggener SPD scheint dies inzwischen wahrscheinlich.

Ursprünglich war dafür in Brüggen Ratsmitglied Manuel des Sousa im Gespräch. Er hat sich aber dagegen entschieden, wie er am Sonntag auf Anfrage erklärte. Einen anderen Interessenten gebe es zurzeit nicht, sagt de Sousa vor der Mitgliederversammlung, die am Montag, 21. Juni, stattfindet.