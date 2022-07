Hitzerekord in Leverkusen : Entspannung am Silbersee bei 38 Grad

Auch am Silbersee suchten Leverkusener am heißen Dienstag Kühle und Erfrischung. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Update Leverkusen In der Chemiestadt steigt das Thermometer auf 38 Grad. Bezirksregierung veranlasst Hubschrauberflüge, um mögliche Waldbrände frühzeitig zu erkennen. Feuerwehr löscht Brand an einer Bahnstrecke in Alkenrath.

Am bisher heißesten Tag des Jahres suchten die einen Abkühlung, etwa im Großen Silbersee in Küppersteg, andere passten auf die Natur auf. Die Bezirksregierung Köln hatte wegen hoher Gras- und Waldbrandgefahr für Dienstag einen Waldbrandüberwachungsflug in ihrem Sprengel organisiert. Die Behörde bittet Waldarbeiter und Waldbesucher auch für die nächsten Tage, sich umsichtig zu verhalten, also etwa nicht rauchen und kein offenes Feuer entzünden, dafür ein Handy mitnehmen und Rauchentwicklungen der Feuerwehr zu melden.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für ganz NRW eine Hitzewarnung ausgesprochen. Am Mittag erreichten die Temperaturen in Leverkusen dann 38 Grad.

Einen kleinen Flächenbrand löschte die Feuerwehr an Bahngleisen an der Carlo-Mierendorff-Straße in Alkenrath. Um 14.35 ging der Alarm ein. Aufgrund des Meldebildes wurde ein Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle geschickt. An der Böschung der Bahnstrecke brannte eine Fläche von rund 100 Quadratmeter Größe.Einsatzkräfte entdecken einen weiteren Brandherd in der Nähe. Beide Brände wurden schnell unter Kontrolle gebracht. . Gegen 15.30 Uhr war das Feuer gelöscht, meldet die Feuerwehr. Für die Dauer des Einsatzes wurden die Bahngleise gesperrt..Die Feuerwehr war mit insgesamt 20 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.

