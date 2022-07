An der Betty-Reis-Gesamtschule : Feuerwehr Wassenberg löscht Flächenbrand

Wassenberg Die Wassenberger Wehrleute rückten am Montagabend aus. Allgemein machen die Feuerwehren in diesen heißen Tagen wieder auf Gefahren aufmerksam, die durch die anhaltende Trockenheit verursacht werden.

Wegen eines Flächenbrandes, der sich am Montagabend, 18. Juli, gegen 20 Uhr nahe der Wassenberger Betty-Reis-Gesamtschule in der Oberstadt ausgebreitet hatte, wurde die Feuerwehr der Stadt Wassenberg alarmiert.

Generell warnen die Feuerwehren nicht nur in der Region vor den erheblich gestiegenen Gefahren – gerade bei der derzeit vorherrschenden Hitze, aktuell fällt kein Tropfen Regen, die Vegetation ist trocken. Am Dienstag kletterte der Wert nahezu in ganz Nordrhein-Westfalen auf Stufe 5, der höchsten Gefahrenstufe im sogenannten Graslandfeuerindex. Dieser beschreibt die Feuergefährdung von offenem, nicht abgeschattetem Gelände mit abgestorbener Wildgrasauflage ohne grünen Unterwuchs. Ebenso verhält es sich mit dem Waldbrandgefahrenindex, der am Dienstag hauptsächlich auf Stufe 4, teilweise aber auch auf 5 stand.

Für die Feuerwehren bedeutet das stets, auf mögliche Brände vorbereitet zu sein. Noch gut in Erinnerung ist der Großbrand im Meinweggebiet, der die deutschen und niederländischen Feuerwehren tagelang in Atem hielt. Dieses Feuer war im April ausgebrochen und brachte die Einsatzkräfte nicht nur an den Rand der Erschöpfung, auch aufkommende Winde fachten das Feuer immer wieder an und sorgten ständig für gefährliche Situationen. Einem Feuerwehrmann blieb dieser Einsatz im Meinweg derart in Erinnerung, dass er die nie gekannten Geschehnisse während der tagelangen Löscharbeiten ausführlich niedergeschrieben hat.