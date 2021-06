Natur in Brüggen : Trotz der neuen Verbote - viel los am Dahmensee

Am warmen Wochenende war am Dahmensee einiges los. Trotz der neuen Regeln. Foto: Fiona Schultze/Diona Schultze

Brüggen Was See-Besucher am Wochenende zu den geänderten Regeln am Brüggener Dahmensee sagen. Und warum noch nicht jeder die Verbote kennen kann.

Seit dem 18. Juni gelten am Dahmensee in Brüggen neue, strengere Regeln für alle, die sich dort aufhalten. Trotz der Verbote sowie der angekündigten Kontrollen von Ordnungsamt und Sicherheitsdienst ist der See am Wochenende gut besucht. Auf der kleinen Wiese vor dem Dahmensee wurden Decken ausgebreitet, eine Musikbox ist aufgestellt. Die Stimmung scheint ausgelassen. Einige Besucher haben von der neuen Allgemeinverfügung noch nichts gehört.

Darin ist festgehalten, dass es verboten ist, Alkohol und alkoholische Mischgetränke mitzunehmen oder zu trinken. Ebenso ist es untersagt, zu baden, zu tauchen, Stand-Up-Paddling zu betreiben, sich in ein Bot oder auf eine Luftmatratzen zu setzen. Zudem dürfen See-Besucher dort nicht rauchen, grillen, kein Lagerfeuer anzünden und nicht mit glühenden Kohlen hantieren. Hunde müssen an der Leine geführt werden.

Die neuen Verbote sind nicht jedem bekannt: „Hier stehen schließlich dazu auch keine Schilder“, sagt eine Besucherin. Wolfgang Grote, der am Dahmensee entspannen will, findet die Verbote nicht sinnvoll: „Man kann doch nicht die Freibäder schließen und auf der anderen Seite das Baden im See verbieten.“ Stattdessen sollte aus dem Dahmensee eine schöne, legale Möglichkeit zum Entspannen geschaffen werden, mit größeren Mülleimern und eingegrenzten Grillplätzen. Zurzeit arbeitet die Gemeinde Brüggen an einem Konzept für legales Schwimmen am Dahmensee. Für den benachbarten Venekotensee auf Niederkrüchtener Seite prüft die dortige Verwaltung gerade die Möglichkeit, das Schwimmen auf eigene Gefahr zu erlauben. Dort gelten bereits seit Anfang Juni strengere Regeln, die vielfach diskutiert werden.

Für Grote und seine Begleitung ist es wichtig, mit der Natur zusammenzuleben: „Es wird immer Leute geben, die ihren Müll nicht wegräumen. Aber der größte Teil der Besucher achtet auf den See und sammelt abends den Müll auf.“

Trotz des Badeverbots hielten sich einige Menschen und Vierbeiner im Wasser des Dahmensees auf. Besucherin Katrin Regens meint: „Irgendwo muss man sich bei dem Wetter doch abkühlen“.

Die Hunde rund um den See sind größtenteils an der Leine unterwegs: „Für mich ist das verständlich, dass vor allem Hunde mit starkem Jagdinstinkt angeleint werden. Das Problem sitzt meistens am anderen Ende der Leine“, sagt Wolfgang Grote, der einen Hund besitzt.