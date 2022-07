Bauvorhaben in Brüggen-Bracht : CDU will größere Hackschnitzelanlage für das Schulzentrum

CDU will größere Hackschnitzelanlage für das Schulzentrum

Bauvorhaben in Brüggen-Bracht

Am Schulzentrum in Brüggen-Bracht laufen zurzeit umfangreiche Erweiterungs- und Sanierungsarbeiten. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Brüggen Weniger Abhängigkeit von Gas: Das ist ein Grund, warum die Brüggener CDU eine größere Hackschnitzelanlage für das Schulzentrum in Brüggen-Bracht beantragt.

Die Brüggener Christdemokraten schlagen vor, dass die neue Hackschnitzelheizung am Schulzentrum, das gerade umfangreich saniert und erweitert wird, nicht nur größer werden soll: Die Anlage soll auch für das geplante neue Feuerwehrgerätehaus in Brüggen-Bracht genutzt werden.

Das Ziel: Die Anlage solle derart groß sein, dass zum einen auf einen Gasheizkessel auch in sehr kalten Wintern verzichtet werden könne und dass zum anderen weitere Gebäude daran angeschlossen werden könnten. Mit diesem Antrag sollen sich die Mitglieder im Gemeinderat in dessen erster Sitzung nach den Sommerferien am Dienstag, 6. September, beschäftigen.