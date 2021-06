Interview Leo Peters : „Am Niederrhein ist Geschichte erlebbar“

Der Historiker Leo Peters will die Geschichte des Niederrheins vielen Menschen näherbringen – unter anderen durch seine Serie „Vor ... Jahren“ in der Rheinischen Post. Foto: Franz-Heinrich Busch (bsen)/Busch, Franz Heinrich (bsen)

Kreis Viersen Die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde hat den Historiker Leo Peters zum Ehrenmitglied ernannt. Ein Gespräch über die Faszination des Niederrheins, über die Neugier sowie die Gemeinsamkeiten von Historikern und Detektiven.

Aufgaben Der Historiker Leo Peters, Jahrgang 1944, leitete ab 1973 das Kreisarchiv in Kempen. Von 1978 bis 2009 war der Kaldenkirchener Schul- und Kulturdezernent des Kreises Viersen.

Die Gesellschaft fördert die Erforschung der rheinischen Geschichte durch die Bereitstellung von wissenschaftlichen Editionen, Sammlungen und Publikationen sowie der Organisation von Kolloquien und Tagungen. Seit 2019 unterstützt der Landschaftsverband Rheinland ihre Tätigkeiten. Ein Gespräch mit dem neuen Ehrenmitglied Leo Peters über das Suchen und Finden in Archiven und die Neugier.

Was wollten Sie als Kind gerne werden – und warum sind Sie dann Historiker geworden?

Was fasziniert Sie an der Geschichte des Niederrheins?

Peters Der Niederrhein ist eine Geschichtslandschaft und ein historischer Kulturraum, in dem sich wesentliche Epochen der vergangenen 2000 Jahre fast wie in einem Brennglas spiegeln, und wovon vieles noch sicht- und erlebbar ist: von der Römerstadt Xanten zu den Gräberfeldern von Gellep, der Schwanenburg in Kleve, den mittelalterlichen Klosteranlagen, den Burgen und Schlössern, den gotischen Kirchen und den reformierten Gotteshäusern. Albert Pauly verdanke ich die Anregung, zwei meiner Bücher mit dem Titel zu versehen: „Der Niederrhein – Schauplatz europäischer Geschichte“.