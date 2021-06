Vorfall in Schwalmtal-Waldniel : Auto erfasst 16-jährigen Radler

Schwalmtal Laut Polizei hat ein 78-jähriger Autofahrer aus Mönchengladbacher den Jugendlichen auf seinem Fahrrad übersehen.

Ein Jugendlicher ist bei einem Verkehrsunfall am Freitag um 15.24 Uhr von einem Auto erfasst worden. Dies teilte die Polizei mit. Ein Autofahrer (78) aus Mönchengladbach war auf der Straße „An St. Georg“ in Schwalmtal-Waldniel unterwegs und wollte nach links in die Waldnieler Straße abbiegen. Dabei achtete er laut Polizei nicht auf den 16-Jährigen auf der Waldnieler Straße, der in Richtung Schwalmtal-Amern radelte. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht.