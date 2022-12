Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (10)

Zum 10. Dezember empfehlen wir ein Präsent, das kuschelig und nützlich ist – und mit dem man Heimatliebe demonstrieren kann, sofern man aus Nettetal stammt. Die Stadt bietet nämlich einige Artikel an, die mit Nettetal „gebrandet“ sind, wie man Neudeutsch sagt. Will heißen: Sie sind als aus Nettetal stammend gekennzeichnet und sollen für die Stadt werben. Zur Kollektion gehört ein Duschtuch, mit dem man in Schwimmbad oder Sauna dezent auf Nettetal verweisen oder sich auch daheim einfach flauschig umfloren kann. Preis: 18,95 Euro, erhältlich im Bürgerservice der Stadt Nettetal, E-Mail-Adresse: buergerservice@nettetal.de und außerdem im Onlineshop unter www.nettecard.de. hh