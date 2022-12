Zu Besuch in Viersen Neues Maskottchen stellt sich vor

Die Rathausmarkt-Galerie hat jetzt ein eigenes Maskottchen: „Sir Hinzelot – der tapfere Ritter mit dem Schwert“. Zu besonderen Anlässen werde Sir Hinzelot demnächst in der Galerie zu Besuch sein, erläutert Betreiber Pascal Hinz. Kinder können das Maskottchen an diesem Samstag, 10. Dezember, zum ersten Mal treffen: Von 12 bis 14 Uhr sei Sir Hinzelot in der Galerie, kündigt Pascal Hinz an. Dann können die Kinder mit ihm Bilder malen oder sich mit ihm neben dem großen Weihnachtsbaum fotografieren lassen – Sir Hinzelot bringe extra ein zweites Schwert mit.