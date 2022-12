Neue Idee für die Burggemeinde Antrag für ersten Haustierfriedhof

Brüggen · Statt in der Urne im Wohnzimmerschrank sollen Mieze und Co ihre letzte Ruhe auf einem Haustierfriedhof in Brüggen finden. Das schlagen die Brüggener Bündnisgrünen vor. Hund und Katze würden immer wichtiger werden.

09.12.2022, 15:57 Uhr

Einen Haustierfriedhof wie hier in Bad Homburg schlagen die Bündnsigrünen für die Gemeinde Brüggen vor. Ihre Idee: ein Waldstück am Borner See. Foto: dpa-tmn/Frank Rumpenhorst