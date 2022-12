Feuerwehreinsatz in Viersen Feuerwehr löscht Brand in Recyclingbetrieb

In einer offenen Halle eines Recyclingunternehmens in Viersen ist am Donnerstagabend eine Recyclingmaschine in Brand geraten. Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Das teilte eine Polizeisprecherin am Freitag auf Anfrage mit. Gegen 19 Uhr sei die Feuerwehr Viersen wegen des Brandes auf dem Gelände am Elkanweg alarmiert worden, berichtete Stadtsprecher Frank Schliffke. „Das schnelle Eingreifen der Wehr verhinderte, dass das Feuer sich auf die in der Halle lagernden Abfälle ausbreiten konnte. Schliffke zufolge löschten die Einsatzkräfte den Brand mit zwei Atemschutztrupps und kühlten die Anlage. Außerdem seien umfangreiche Nachlöscharbeiten erforderlich gewesen. „Nach gut einer Stunde war der Einsatz beendet“, berichtete der Stadtsprecher. Im Einsatz waren Kräfte der Hauptwache, des Löschzugs Viersen, der Einsatzleitwagen und der Rettungsdienst. „Vorsorglich waren der Löschzug Dülken, der Atemschutzgerätewagen des Kreises, der ABC-Erkunder sowie die Wasserförderkomponente des Löschzuges Süchteln alarmiert worden“, informierte Schliffke. Diese weiteren Kräfte seien jedoch nicht mehr benötigt worden.