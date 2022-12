Warntag in Viersen Auf den Ernstfall vorbereiten

In Sachen Vorratshaltung sollte der Bürger nicht nur an seine Lebensmittel denken, sondern auch an die seiner Haustiere. Ganz wichtig ist Trinkwasser. Die Faustregel besagt, dass pro Person und Tag zwei Liter Trinkwasser von Nöten sind. Wasser zum Kochen und für die Hygiene wie Zähneputzen sind extra zu berechnen. Medikamente, die täglich benötigt werden, sollten in ausreichender Menge vorliegen. Des Weiteren gehören Schmerzmittel, Pflaster und ein Verbandsnotfallset in die Hausapotheke. Die Batterien für Taschenlampe und Radio sowie Kerzen, Streichhölzer und Decken dürfen nicht fehlen. Im Notfall kann auch das Autoradio als Informationsgeber genutzt werden. „Für uns als Feuerwehr gilt, dass wir so vorbereitet sind, dass wir 72 Stunden überbrücken können. Der Bürger sollte das ebenfalls sein“, sagte Kersbaum. Wenn man gut vorbereitet sei, brauche man auch nicht verängstigt zu sein, fügte er an.