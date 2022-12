Tafel in Viersen Weihnachtsmarkt bei der Tafel

09.12.2022, 16:44 Uhr

Das Unternehmen Mars und die Viersener Tafel luden zum Weihnachtsmarkt an die Hohlstraße ein. Foto: Tafel Foto: Tafel

Zu einem Weihnachtmarkt der besonderen Art hatte jetzt das Dülkener Unternehmen Mars eingeladen. Zum nunmehr 15. Mal veranstaltete es für die Kunden der Viersener Tafel einen Weihnachtsmarkt. Im Innenhof der Tafel an der Hohlstraße in Viersen standen weihnachtlich geschmückte Büdchen dicht an dicht, in denen es die unterschiedlichsten Leckereien und Spiele gab. Der Duft von frisch gebackenen Waffeln, Grillwürstchen, Kakao, alkoholfreiem Punsch und Popcorn lockte. Für die kleinen Besucher gab es neben Spiel und Spaß mit dem Clown Jojo sowie Kinderschminken zudem ein besonderes Highlight. Der Nikolaus reiste mit süßen Naschereien an. „Wir können dem Mars-Team nur unseren Dank aussprechen. Sie haben unseren Kunden eine große vorweihnachtliche Freude bereitet“, sagte Luzia Witthake, Vorsitzende der Viersener Tafel. Erst kürzlich wies Witthake bei der Mitgliederversammlung der Tafel darauf hin, dass auch in diesem Jahr Lebensmittel für ein besonderes Weihnachtsfest gespendet werden können – etwa haltbare Wurstwaren, Konserven, Kaffee und Gebäck. Die Spenden können dienstags, mittwochs und freitags von 8 bis 15 Uhr bei der Tafel an der Hohlstraße 46 abgegeben werden.

(tre)