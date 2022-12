Kostenfreies Konzert-Angebot in Schwalmtal Gelungener Auftakt für Adventskonzerte

Am dritten und vierten Adventssonntag setzt Stefan Lenders, Kantor an St. Michael, die Reihe musikalischer Angebote in der Schwalmtaler Pfarrei St. Matthias fort; Treffpunkt ist an diesen beiden Tagen der Schwalmtaldom St. Michael am Markt in Waldniel. Am Sonntag, 11. Dezember, sind dort um 16 Uhr Orgelmusik und Adventslieder zum Mitsingen zu erleben.