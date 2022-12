Brand in Rösler-Siedlung Garagenbrand in Waldniel

Am Montag um 10.24 Uhr sind der Löschzug Amern und Kräfte des Löschzugs Waldniel zu einem Wohnungsbrand an der Bernhard-Rösler-Straße alarmiert worden. Parallel dazu gab es einen Fehlalarm in einer Firma. Bereits bei der Anfahrt fiel den Einsatzkräften der starke Rauch auf; in einer Garage brannte es. Die Feuerwehr brachte die Bewohner des benachbarten Hauses in Sicherheit. Zudem löschte sie das Feuer, entfernte und löschte das Brandgut. Wehr und Rettungsdienst waren mit 31 Kräften und zwölf Fahrzeugen vor Ort.