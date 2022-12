Feuerwehreinsatz auf der Autobahn bei Jüchen Zugmaschine brannte im Autobahnkreuz Holz

Ein Fahrzeugbrand sorgte am Montag Abend gegen 19 Uhr auf der A 46 im Bereich des Autobahnkreuzes Holz für Staus. Laut Feuerwehr war eine an ein Abschleppfahrzeug angekoppelte LKW-Zugmaschine auf der Tangente in Fahrtrichtung Heinsberg in Brand geraten. Als die Feuerwehr Jüchen eintraf, hatte die Besatzung des Abschleppfahrzeugs den Lkw bereits abgekoppelt, dessen Fahrerhaus stand in Vollbrand. Verletzt wurde niemand, im Lkw hatte sich niemand befunden.. Die Wehr löschte das Feuer mit Schaum.