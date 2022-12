Feuerwehreinsatz in Viersen Feuerwerkskörper in Keller explodiert

06.12.2022, 19:00 Uhr

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Wegen einer Rauchentwicklung im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Königsallee in Viersen sind am Montag um 11 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert worden. „Nach derzeitigen Erkenntnissen warfen Unbekannte einen Feuerwerkskörper durch ein auf Kipp stehendes Kellerfenster“, berichtete ein Polizeisprecher. „In dem Kellerverschlag explodierte der Feuerwerkskörper, sodass durch die Hitze eine Plastikverpackung zu schmelzen begann und die Rauchentwicklung verursachte.“ Zu einem Feuer sei es nicht gekommen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise unter Telefon 02162 3770.

