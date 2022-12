Adventskalender Geschenke von hier und von Herzen (9)

Zum 9. Dezember empfehlen wir den Konzertbesuch (Tickets kosten für alle bis 15 Jahre zehn Euro, für ältere 15 Euro) bei einem europaweit außergewöhnlichen Ensemble: den Schwalmtalzupfern. Mit rund 500 Gitarristen gehört es zu den größten Gitarrengruppen. Die Weihnachtskonzerte der Schwalmtalzupfer sind überaus beliebt, so auch die drei geplanten Auftritte in diesem Jahr. „Nur noch für das „Weihnachtlich“-Konzert am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr, in der Achim-Besgen-Halle gibt es Karten“, sagt Benjamin Münten, einer der Leiter. Die Tickets sind erhältlich im Bürgerservice im Rathaus Waldniel. busch-