Einbrüche im Kreis Viersen : Einbrüche in Häuser in Viersen und Nettetal

Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Kreis Viersen Die Polizei verzeichnete am Montag drei Einbrüche in Privatwohnungen im Westkreis. Nach Angaben einer Polizeisprecherin hebelten zwischen 11 und 21.30 Uhr bisher unbekannte Täter ein Fenster einer Wohnung an der Brückenstraße in Nettetal-Kaldenkirchen auf.

Die Einbrecher durchwühlten die Wohnräume und entwendeten nach aktuellem Ermittlungsstand Bargeld. Zwischen 12 und 21.20 Uhr gelangten der Sprecherin zufolge unbekannte Täter in eine Wohnung an der Straße An der Eisernen Hand in Viersen. Vermutlich brachen diese die Wohnungstüre auf. Was gestohlen wurde, ist noch nicht ermittelt. Zwischen 18.10 und 19.45 Uhr hebelten Einbrecher die rückwärtige Terrassentüre eines Einfamilienhauses an der Hospitalstraße in Viersen-Dülken auf. Zur Beute kann die Polizei noch keine Angaben machen. Wer Hinweise zu den Einbrüchen geben kann, gibt diese am besten telefonisch durch, unter 02162 3770.

(naf)