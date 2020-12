Brauchtum in Niederkrüchten : Eine süße Überraschung für Kita-Kinder und Grundschüler

Niederkrüchten Damit hatten die Kita-Kinder und Grundschüler nicht gerechnet: Der St.-Martinsverein Niederkrüchten hatte für den Martinstag eine süße Gabe vorbereitet.

Wegen der Corona-Pandemie musste der Martinszug in Niederkrüchten in diesem Jahr ausfallen. Ganz auf ihren Weckmann verzichten? Das mussten die Mädchen, Jungen, Lehrer und Erzieher an der Katholischen Grundschule sowie in den Kindertagesstätten St. Bartholomäus und Sternschnuppe aber nicht.