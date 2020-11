Brauchtum in Viersen : Die Top-Martinslieder aus den Kitas in Viersen

Viersen Die großen Martinszüge fallen coronabedingt aus – aber in vielen Kitas wird das Martinsfest, unter Beachtung der Hygieneregeln, ganz liebevoll gefeiert. Wir haben uns erklären lassen, wie – und welche Martinslieder die Kleinen ganz groß finden.

Wenn Inge Fregien, Leiterin der katholischen Kita St. Peter Viersen-Bockert, die Mädchen und Jungen fragt, welches Martinslied sie singen wollen, dann bekommt sie ganz oft zur Antwort: „Dieses ausländische!“ Das ausländische Martinslied? Fregien schmunzelt. Und hebt an: „Sääk Jong, holt mich dat Päerd ens oon...“ „Loop, Möller, loop“ ist das „ausländische“ Martinslied, das bei den Kindern hoch im Kurs steht. Eigentlich wären sie gestern Abend gemeinsam mit den Schülern der Zweitorschule beim Martinszug gezogen – doch wegen der Corona-Pandemie fiel der Zug aus. Gefeiert werde trotzdem, betont Fregien. Wie es sich für eine katholische Kita gehört natürlich am Martinstag selbst, am 11.11. „Nicht als Laternenfest, sondern als Namenstag des Heiligen.“ St. Martin und der Bettler werden die Kita besuchen und Weckmänner an die Kinder verteilen. „Wir sind froh, dass uns der Martinsverein Hoser die gestiftet hat“, sagt Fregien. Einen kleinen Kita-internen Umzug wird es geben, am Martinsfeuer wird der Mantel geteilt, anschließend wird drinnen in der Kita gemeinsam gefrühstückt – und noch einmal geteilt: ein Riesen-Weckmann. Und wahrscheinlich erklingt dann auch das „ausländische“ Martinslied.