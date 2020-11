Brauchtum in Neuss : Kitas und Schulen feiern St. Martin

Im St. Martinus Kindergarten wurden die Laternen der Kinder in die Fenster gehangen. Eltern und Kinder konnten an zwei Nachmittagen zur „Laternenausstellung“ vorbeikommen und die Laternen durch das Fenster ansehen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Neuss Musik gehört zum Martinsfest ebenso dazu wie Weckmänner, Laternen und ein Umzug. Durch die Corona-Pandemie mussten die Kitas und Grundschulen in Neuss ihre Feiern umgestalten.

Normalerweise basteln Kinder zu St. Martin Laternen, um mit ihnen singend durch die Stadt zu laufen – „durch die Straßen auf und nieder“, wie es in einem bekannten Martinslied heißt. In diesem Jahr ist aufgrund der Corona-Pandemie jedoch vieles anders. Die Neusser Kindertagesstätten und Grundschulen wollen das Brauchtum so gut wie möglich aufrechterhalten.

Im St. Martinus Kindergarten in Uedesheim wird, wie in den meisten Einrichtungen, seit Monaten nicht gesungen. Die Martinslieder werden nur vom Band gespielt. „Den Kindern fällt es unglaublich schwer, nicht zu singen“, sagt Leiterin Margret Krey. Gesang ist Teil der ästhetischen Bildung, gilt aber auch als Risikofaktor für die Verbreitung des Coronavirus. Trotzdem verzichten nicht alle Kindertagesstätten komplett darauf. Denn: „Das Singen bei U3-Kindern kann man nicht verwehren“, sagt Judith Korsten, Leiterin der Augustinus Strolche in Furth. Im Caritas-Familienzentrum Sonnenschein im Barbaraviertel wird gelegentlich gesungen, wenn alle Fenster geöffnet und nur wenige Kinder im Raum sind. Und auch die Albert-Schweitzer-Schule möchte zum Martinsfest nicht komplett darauf verzichten. „Wenn überhaupt, singen wir nur ganz wenig und nur draußen“, sagt Schulleiterin Melanie Ueberacher. Dank eines überdachten Schulhofbereichs sei das auch bei schlechterem Wetter möglich.

Info Die Top Fünf der Martinslieder in Neuss 1. Sankt Martin 2. Durch die Straßen auf und nieder 3. Ich geh’ mit meiner Laterne 4. Abends, wenn es dunkel wird 5. Zink Mätes

Im Gegensatz zum Gesang steht das Basteln bei allen Einrichtungen weiter auf dem Plan. In einigen Kindertagesstätten werden die Laternen ins Fenster gehangen, zum Beispiel im St. Martinus Kindergarten oder der DRK Kindertagesstätte am Hummelbach in Weckhoven. Die Kinder der Kita Maria Regina wiederum dürfen ihre Laternen zu einem Martinsgottesdienst mit in die Kirche nehmen und dort leuchten lassen.