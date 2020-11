Kostenpflichtiger Inhalt: Shopping in Viersen : So lief der erste „Plündertag“ in der Möbelhalle

Magarete van Dam und ihr Sohn Markus sowie die Enkelkinder freuen sich über ihren Einkauf: zwei stabile Holzhochstühle. Foto: Bianca Treffer

Viersen Lange Schlangen bildeten sich schon vor Öffnung der Hallentore in Viersen-Dülken. Mehr als 100 Leute stöberten beim ersten „Plündertag“ in der Möbelhalle der Diakonie. Noch bis Donnerstag gibt’s dort Sofas, Gartenmöbel & Co. gegen Spende.