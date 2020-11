Corona im Kreis Viersen : Corona: Neue Fälle an Schulen und zwei weitere Tote

Kreis Viersen Eine Woche nach Beginn des erneuten Lockdowns sank der Inzidenz-Wert im Kreis Viersen leicht. Allerdings stieg die Zahl der Infizierten um 142 auf nun 723 Personen an.

Seit Freitag ist die Zahl der nachweislich mit dem neuen Coronavirus infizierten Bewohner des Kreises Viersen um 142 auf nun 723 Personen gestiegen. Das teilte der Kreis am Montag mit. Zwei weitere Covid-19-Erkrankte sind gestorben: eine 92-jährige Frau aus Viersen verstarb am Samstag in einem Krankenhaus im Kreis Viersen, am Montag ein 79-jähriger Mann aus Willich in einem Krankenhaus außerhalb des Kreisgebietes.

Wie der Kreis mitteilte, gibt es neue Corona-Fälle an Schulen und Kitas: eine weitere Person der Janusz-Korczak-Realschule in Schwalmtal (dort erhöht sich die Zahl auf vier), eine weitere Person in der katholischen Grundschule Lobberich (jetzt zwei), eine Person der Kita Villa Gänseblümchen in Willich, eine Person im Hermann-Josef-Kindergarten in Kempen, eine weitere Person der Leonardo-da-Vinci-Schule in Willich (dort erhöht sich die Zahl damit auf fünf) sowie eine weitere Person der Grundschule St. Hubert (dort erhöht sich die Zahl auf drei).