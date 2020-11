Brauchtum im Kreis Viersen : Schicken Sie uns Martinsgrüße!

Der St.-Martinszug fällt aus? Das ist traurig! Schicken Sie unserer Redaktion doch einen Martingsgruß mit einem Foto Ihres Kindes und seiner Laterne. Wir veröffentlichen die Bilder in der Zeitung und auf RP Online.

Obwohl die Martinszüge, wie wir sie kennen, in diesem Jahr ausfallen, ist die Freude über leuchtende Laternen ungetrübt. So auch bei Marit (2) und ihren beiden Brüdern Lennart (6, mit Olchi-Laterne) und Till (5, mit Fledermaus-Laterne) aus Viersen. Wir suchen darum die schönsten Laternen und werden die Bilder in der Zeitung und auf RP Online veröffentlichen – ein kleiner Trost für alle, die die Martinszüge vermissen. Schicken Sie Ihre Fotos bis Dienstag, 10. November, an aktionen.viersen@rheinische-post.de. Bitte schreiben Sie Ihren Namen dazu und erzählen Sie ganz kurz, wo Sie das Bild gemacht haben und was das Besondere daran ist.