Tod nach Corona-Infektion : Trauer im Rainer Hilgers

Rainer Hilgers (†) Foto: Offermanns, Paul (off)

Mönchengladbach/Viersen Der Vorsitzende des Sportgerichts des Fußballkreises Mönchengladbach-Viersen, Rainer Hilgers, ist an den Folgen einer Corona-Infektion im Alter von 77 Jahren gestorben. Ein Nachruf.

Der Fußballkreis Mönchengladbach-Viersen, und damit alle Vereine und Fußballer der Region, trauern um Rainer Hilgers. Der Vorsitzende des Kreissportgerichts ist am Freitag im Alter von 77 Jahren an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Das meldet der Landesligist 1. FC Viersen, dem Hilgers seit Jahrzehnten in den verschiedensten Funktionen angehörte, auf seiner Facebook-Seite.