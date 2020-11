Laternen und Umzüge in Mönchengladbach : Schicken Sie uns Ihre Sankt-Martin-Fotos

Mönchengladbach In diesem Jahr gibt es wegen der Corona-Pandemie keine klassischen Martinszüge. Gebastelt und in Erinnerungen geschwelgt, wird trotzdem.

„Sankt Martin, Sankt Martin, Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind, sein Ross, das trug ihn fort geschwind“ – diese Lieder werden in diesem Jahr vielleicht aus dem ein oder anderen Küchenfenster oder durch das Wohnzimmer schallen. Hatten sich einige Sankt-Martins-Vereine coronataugliche Alternativen überlegt, mussten viele der Veranstaltungen nun doch ganz abgesagt werden. Wir möchten trotzdem ein bisschen „Laterne“-Stimmung aufkommen lassen. Schließlich ist das ein oder andere leuchtende Kunstwerk am Stab sicher schon gebastelt.

Schicken Sie uns Fotos und zeigen so, welche flackernden Laternen Sie oder Ihre Kinder, Enkel, Patenkinder gebastelt haben. Vielleicht haben Sie ja auch eine besondere Fensterdekoration kreiert? Die schönsten Werke drucken wir und veröffentlichen sie auf www.rp-online.de. Aber auch, wenn Sie nicht gebastelt haben: Lassen Sie uns einen Blick in Ihr Fotoalbum werfen und schicken Sie Bilder von früheren Martinsumzügen in Mönchengladbach an unsere Redaktion. Kleiner Tipp: Wer keinen Scanner hat, kann die Bilder auch ohne zu zoomen einfach mit dem Handy abfotografieren und uns dann per E-Mail senden.