Erleuchtete Fenster in Dormagen : Schafe leuchten als Martins-Laternen

Die niedlichen Schafe leuchten als Laternen der OGS der Nikolausschule in Stürzelberg. Foto: Schule

Dormagen In Stürzelberg wurden viele in der OGS gebastelte Laternen in die Fenster gehängt. Bis zum 11. November können sich alle Dormagener an der Aktion mit erleuchteten Martins-Fenstern beteiligen.

Ganz Dormagen soll bis zum St.-Martinstag von vielen bunten Laternen erleuchtet sein. Denn es ist schwer zu sagen, wem es dieses Jahr mehr fehlen wird – den Kindern oder den Erwachsenen: Das bunte Laternenmeer und dazu die hellen Kinderstimmen, die fröhlich Martinslieder singen. Wegen der Corona-Maßnahmen sind dieses Jahr keine Martinsumzüge erlaubt.

Die Kindergärten und Schulen können im kleinen Kreis auf ihrem Gelände etwas veranstalten, aber es wird keine Martinsumzüge durch die Stadt geben. Deshalb ist überkommunal die Aktion „Laternenfenster“ viral ins Leben gerufen worden. Sie ruft dazu auf, bis zum 11. November Laternen in den Fenstern aufzuhängen und leuchten zu lassen. Dabei macht auch die Stadt Dormagen gerne mit und hat das Familienbüro mit bunten Laternen in den Fenstern dekoriert, wie die Stadt mitteilt.

„Durch die Corona-Maßnahmen wird den Bürgerinnen und Bürgern bereits so viel genommen. Deshalb ist es umso schöner, zu sehen, wie viel Kraft solch eine symbolische, gemeinschaftliche Aktion hat“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld. „Es festigt das Wir-Gefühl, und auch gerade älteren Menschen kann eine solche Aktion so viel Freude bereiten. Deshalb macht alle mit, und lasst unsere Stadt bunt erleuchten!“

Die OGS Stürzelberg hat die Idee ebenfalls aufgegriffen. So haben bereits fast alle Kinder ein Schaf als Laterne gebastelt. Die leuchtenden Tiere hingen bisher unter einem Pavillon, am gestrigen Freitag konnten die Schüler und Schülerinnen sie mit nach Hause nehmen, um sie dort aufzuhängen. Denn die OGS der Nikolausschule an der Schulstraße hat die Aktion „Stürzelberg leuchtet“ ins Leben gerufen, bei der alle Stürzelbergerinnen und Stürzelberger dazu aufgerufen wurden, am gestrigen Freitag, an dem eigentlich der Martinszug durch das Rheindorf ziehen sollte, gut sichtbar beleuchtete Laternen in die Fenster der Häuser zu hängen. So können die Stürzelberger Kinder und Erwachsenen auch ohne Umzug Gemeinschaft zeigen.

Das gilt natürlich auch noch weiterhin – bis zum 11. November vermitteln die Martinslaternen in ganz Dormagen ein besonderes Gefühl von Zusammengehörigkeit.

Das Laternenmotiv als Schaf ist im Übrigen von den Stürzelbergern bewusst so gewählt. Die OGS der Nikolausschule möchte mit ihren Schafen die Botschaft „GemeinSCHAFt und FreundSCHAFt“ übermitteln.