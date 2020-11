Pflanzung in Viersen : Neue Linden für die Peter-Stern-Allee

Viersen Spender haben Patenschaften für die jungen Bäume übernommen. Die Pflanzaktion war eigentlich bereits für das Frühjahr geplant gewesen.

Mitarbeiter der Städtischen Betriebe haben eine Reihe junger Linden an der Peter-Stern-Allee in Viersen gepflanzt. Die Bäume schließen eine große Lücke an der einstmals dicht bestandenen Allee, welche die Stürme der vergangenen Jahre dort hinterlassen hatte. Die Organisation von Baumpatenschaften geht auf eine Initiative des Verschönerungsvereins zu Viersen (VVV) zurück. Dieser hatte anlässlich des 50-jährigen Stadtjubiläums Spenderinnen und Spender gesucht und gefunden, die bereit waren, die Patenschaft für jeweils einen neuen Baum zu übernehmen. Ursprünglich war bereits im April eine öffentliche Pflanz-Aktion gemeinsam mit der Stadt Viersen und den Baumpatinnen und -paten geplant. Wegen der Corona-Krise musste der damalige Termin jedoch abgesagt werden. Die aktuell erneut stark steigenden Corona-Fallzahlen führten nun dazu, dass auch der Ersatztermin unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden musste. Zur Übergabe der gespendeten Bäume trafen sich Vertreter des VVV mit Stadtförster Rainer Kammann, im Gepäck hatten sie die Metallschilder mit den eingravierten Namen der Baumpaten. „Als Ersatz für die ausgefallene Feier erhalten die Patinnen und Paten von uns ein Foto von ‚ihrem‘ Baum mit dem daran angebrachten Namensschild“, sagte Marc Tappiser, Vorsitzender des Verschönerungsvereins. Nach wie vor können noch Patenschaften für die Bäume an der Peter-Stern-Allee übernommen werden. Kontakt: www.vv-viersen.de. Die Allee von der Eisenbahnbrücke an der oberen Bismarckstraße bis zum Denkmal zu Ehren von Friedrich Wilhelm Greef unterhalb des Bismarckturms am Hohen Busch wurde 1931 als Gedenken an Viersens bedeutenden Bürgermeister Peter Stern (1852 – 1929) benannt.