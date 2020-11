Projekt in Viersen : 27 Kita-Kinder beim Tennistraining

Projekt in Viersen

Nach dem Training ging es für die Kinder in den Geschicklichkeitsparcour. Foto: DTC

Viersen Der Dülkener Tennis-Club und der Zonta-Club Viersen unterstützen die Aktion, an der die Kinder viel Spaß hatten.

Im Rahmen der „Schwebe-Balken“-Aktion waren bei schönem Herbstwetter 27 Kinder der Kita „Himmelszelt“ aus Viersen auf der Tennisanlage im Dülkener Stadtgarten zu Gast. Begleitet wurden die Kleinsten von Kita-Leiterin Susanne Greven und Betreuerin Sandra Dawidowski. Bei dem Projekt, initiiert vom Zonta-Club Viersen und organisiert von Friederike Boeken und ihrem betrieblichen Gesundheitsmanagement, können die jungen Menschen kostenlos verschiedene Sportarten in mehreren Vereinen ausprobieren. Die Aktion fand bereits zum dritten Mal in Dülken statt und wurde durch die finanzielle Unterstützung des Dülkener Tennis-Clubs und des Zonta-Clubs ermöglicht. Nach laufintensivem Aufwärmen wurden die Kinder zum Tennistraining in drei Gruppen aufgeteilt. Die Organisation und Durchführung leitete Clubtrainer Andreas Friedrich mit seinen Co-Trainern Robert Brock und Azad Darvishi. Die Kinder waren auf dem Platz begeistert bei der Sache.