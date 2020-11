St. Martin : IG Büttgen setzt Zeichen der Verbundenheit

Rolf Toepel (l.) und Peter Wellen von der IG Büttgen mit Bäckerin Caroline Puppe. Foto: IG Büttgen

Büttgen Die IG Büttgen, der Zusammenschluss der Büttger Einzelhändler, Handwerker und Dienstleister, hat auch in diesem corona-geplagten Jahr ein kleines Zeichen der Verbundenheit mit ihrem Heimatort gesetzt.

Nachdem alle Veranstaltungen, unter anderem der Ostermarkt, Büttgen Kulinarisch oder der Spekulatiusmarkt, abgesagt werden mussten, die normalerweise von der sehr engagierten Gruppe organisiert werden, wollte die Interessengemeinschaft wenigstens einen kleinen Beitrag zum Gemeinwohl leisten.

So kam die IG Büttgen auf die Idee, Bäckermeister Thomas Puppe um Unterstützung zu bitten. Gesagt, getan: Puppe lieferte zum St. Martinstag in dem Kaarster Stadtteil nicht nur 700 Weckmänner zu günstigen Konditionen an die IG Büttgen, sondern spendierte auch zu jedem dieser Weckmänner noch einen Berliner.

Zum Martinstag am 6. November wurden daher alle Büttgener Kindergarten- und Grundschulkinder mit kleinen Tüten mit diesen Leckereien versorgt. Das Kaarster Unternehmen „deratex“ stiftete die passenden Sponsoren-Aufkleber und der Büttgener Martinsverein hatte seine Expertise und tatkräftige Unterstützung beim Verpacken und Verteilen einfließen lassen. So wurden alle Einrichtungen am Martinstag beliefert werden und überall ein entsprechender Rahmen geschaffen.

Der Aldegundis-Kindergarten hat beispielsweise an diesem Tag seinen selbstverständlich corona-konformen Besuch im angrenzenden Altenheim absolviert und die Tüten im Rahmen des Besuchs des heiligen St. Martin überreicht bekommen. Die Mitglieder der IG Büttgen waren froh, mit dieser Aktion die Augen der Büttgener Kindergarten- und Grundschulkinder zumindest ein bisschen zum Leuchten gebracht zu haben. Der Büttgener Martinsverein hat auf Facebook angekündigt, dass am 11. November, dem Namenstag des heiligen Martins, hoher Besuch an der Grundschule Budica zu erwarten ist. Genaueres wurde noch nicht verraten.

